‘होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल ही ईरान का महाहथियार’, अमेरिकी डिप्लोमैट ने बताई सच्चाई

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर का आज आखिरी दिन है। ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध शुरू होने के बाद से सीज़फायर तक होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कई बार होर्मुज स्ट्रेट पर कब्ज़ा करने और इसे खोलने की धमकी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का ही कंट्रोल रहा। फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी है, लेकिन कंट्रोल अभी भी ईरान के पास ही है। इसी बीच अब अमेरिकी डिप्लोमैट और केप वर्डे में अमेरिका के पूर्व राजदूत डोनाल्ड हेफ्लिन (Donald Heflin) ने इस बारे में एक बड़ा बयान दिया है।