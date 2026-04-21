मेक्सिको में गोलीबारी, कनाडाई महिला की मौत, पांच लोग घायल

लोगों के मुताबिक, एक आदमी पिरामिड की ऊंचाई पर चढ़ गया और वहां से नीचे घूम रहे पर्यटकों पर गोली चलाने लगा। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों से दौड़कर नीचे भागने लगे। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि शायद पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये गोलीबारी हो रही है।