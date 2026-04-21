21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मेक्सिको में गोलीबारी, कनाडाई महिला की मौत, पांच लोग घायल

Teotihuacan Pyramid Violence: मेक्सिको के टियोतिहुआकान पिरामिड में एक शख्स ने अचानक फायरिंग स्टार्ट की जिसमें एक कनाडाई महिला की मौत हो गई और कई विदेशी पर्यटक घायल हो गए। बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Apr 21, 2026

Mexico Tourist Attack: मेक्सिको के मशहूर टियोतिहुआकान पिरामिड में सोमवार को एक बहुत ही डरावनी घटना हुई। यहां एक बंदूकधारी ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे एक कनाडाई महिला की मौत हो गई और 4–6 लोग घायल हो गए। बाद में हमलावर ने भी खुद को गोली मार ली।

क्या हुआ था?

लोगों के मुताबिक, एक आदमी पिरामिड की ऊंचाई पर चढ़ गया और वहां से नीचे घूम रहे पर्यटकों पर गोली चलाने लगा। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों से दौड़कर नीचे भागने लगे। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि शायद पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये गोलीबारी हो रही है।

कौन-कौन घायल हुआ?

एक कनाडाई महिला की मौत हो गई।
एक अन्य कनाडाई महिला घायल हुई।
एक 6 साल का कोलंबियाई बच्चा भी घायल हुआ।
दो और कोलंबियाई नागरिक।
एक डच नागरिक।
एक रूसी नागरिक भी घायल हुए।

सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

लोगों ने क्या देखा?

जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि अचानक चीख-पुकार मच गई। ऊपर एक आदमी बंदूक लेकर खड़ा था और फायरिंग कर रहा था। कुछ लोगों ने तुरंत सभी को भागने के लिए कहा, जिससे लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे।

सरकार की प्रतिक्रिया

मेक्सिको सरकार ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और हालात अब कंट्रोल में हैं। मेक्सिको की राष्ट्रपति ने इस घटना पर दुख जताया है। कनाडा की विदेश मंत्री ने भी कहा है कि उनके देश के अधिकारी घायलों और परिवारों की मदद कर रहे हैं।

सुरक्षा को लेकर चिंता

टियोतिहुआकान पिरामिड बहुत पुराना और मशहूर पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। इस घटना के बाद वहां की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि मेक्सिको 2026 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर रहा है।

यात्रियों के लिए सलाह

कनाडा और कुछ दूसरे देशों ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि मेक्सिको जाते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि कुछ इलाकों में अपराध और खतरे की संभावना बनी रहती है।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Apr 2026 09:23 am

Hindi News / World / मेक्सिको में गोलीबारी, कनाडाई महिला की मौत, पांच लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

आज खत्म हो रहा युद्धविराम, ईरान ने साफ कहा- ‘नहीं बात करेंगे’, ट्रंप ने भी दे दिया जंग शुरू करने का संकेत

Strait of Hormuz tension, Iran navy firing on Indian ships, IRGC attack on oil tankers,
विदेश

भारतीय सेना की जासूसी के लिए पाकिस्तान ने किया सोलर-पावर्ड CCTV नेटवर्क का इस्तेमाल, पुलिस ने किया भंडाफोड़

Solar powered CCTV
राष्ट्रीय

चीन कर रहा है साजिश! ताइवान के पास दिखे 24 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट्स और 8 जहाज

Chinese aircrafts
विदेश

मानव खोपड़ी के दांत से सुलझी स्कार्लेट फीवर की पहेली, वैज्ञानिकों ने लगाया प्राचीन बीमारी का पता

Human skull
विदेश

ट्रंप का बड़ा बयान – ‘ईरान से समझौता होने तक होर्मुज स्ट्रेट से नहीं हटेगी अमेरिकी नाकेबंदी’

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.