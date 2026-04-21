मेक्सिको में गोलीबारी, कनाडाई महिला की मौत, पांच लोग घायल

Mexico Tourist Attack: मेक्सिको के मशहूर टियोतिहुआकान पिरामिड में सोमवार को एक बहुत ही डरावनी घटना हुई। यहां एक बंदूकधारी ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे एक कनाडाई महिला की मौत हो गई और 4–6 लोग घायल हो गए। बाद में हमलावर ने भी खुद को गोली मार ली।
लोगों के मुताबिक, एक आदमी पिरामिड की ऊंचाई पर चढ़ गया और वहां से नीचे घूम रहे पर्यटकों पर गोली चलाने लगा। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों से दौड़कर नीचे भागने लगे। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि शायद पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये गोलीबारी हो रही है।
एक कनाडाई महिला की मौत हो गई।
एक अन्य कनाडाई महिला घायल हुई।
एक 6 साल का कोलंबियाई बच्चा भी घायल हुआ।
दो और कोलंबियाई नागरिक।
एक डच नागरिक।
एक रूसी नागरिक भी घायल हुए।
सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि अचानक चीख-पुकार मच गई। ऊपर एक आदमी बंदूक लेकर खड़ा था और फायरिंग कर रहा था। कुछ लोगों ने तुरंत सभी को भागने के लिए कहा, जिससे लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे।
मेक्सिको सरकार ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और हालात अब कंट्रोल में हैं। मेक्सिको की राष्ट्रपति ने इस घटना पर दुख जताया है। कनाडा की विदेश मंत्री ने भी कहा है कि उनके देश के अधिकारी घायलों और परिवारों की मदद कर रहे हैं।
टियोतिहुआकान पिरामिड बहुत पुराना और मशहूर पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। इस घटना के बाद वहां की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि मेक्सिको 2026 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर रहा है।
कनाडा और कुछ दूसरे देशों ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि मेक्सिको जाते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि कुछ इलाकों में अपराध और खतरे की संभावना बनी रहती है।
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