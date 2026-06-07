ब्रिटेन में एआई संभाल सकता है जेलों की कमान, कैदियों पर रखेगा नज़र

एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI - Artificial Intelligence) का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। कई सेक्टर्स में एआई अब अहम हिस्सा बन गया है। अब ब्रिटेन (Britain) में एआई का एक अलग अंदाज़ में इस्तेमाल की तैयारी है। जेलों की सुरक्षा और कैदियों की निगरानी के लिए भविष्य में एआई को मैदान में उतारा जा सकता है। पिछले साल ब्रिटेन के जेल मंत्री लॉर्ड टिम्पसन के साथ हुई एक विशेष बैठक में कई बड़ी टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ये सुझाव दिए थे।