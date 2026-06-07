जीवों की दर्जनों नई प्रजातियों की अंगोला में हुई खोज, अनोखी मकड़ी भी मिली जो छोड़ती है नीली चमक

वैज्ञानिकों को एक 'लेडीबर्ड ऑर्ब-वेब स्पाइडर' भी मिली है, जो जहरीले लेडीबर्ड बीटल जैसी दिखती है। माना जाता है कि यह समानता उसे शिकारी जीवों से बचाने में मदद करती है। अभियान के दौरान दर्ज की गई 103 ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई प्रजातियों में से 8 विज्ञान के लिए नई पाई गईं। इसके अलावा पतंगों की 8 नई प्रजातियाँ और 3 नई टिड्डी, कैटिडिड और झींगुर प्रजातियाँ भी दर्ज की गईं। विस्तृत ररिसर्च के बाद नई प्रजातियों की संख्या और बढ़ सकती है।