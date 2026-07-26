यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नॉर्थ कोरिया से 30,000 सैनिक चाहता है रूस, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने किया दावा

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 4 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से यह युद्ध जारी है। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ दिन में ही जीत हासिल कर लेगी, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। रूसी सेना शुरू से ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन अब यूक्रेनी सेना ने भी रूस पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे रूस को भी काफी नुकसान हो रहा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने एक बड़ा दावा किया है।