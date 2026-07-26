ग्लेशियरों से गायब होगी बर्फ! बनेंगी 56,659 नई झीलें

भारत में केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिमालयी झीलों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जिससे GLOF यानी ग्लेशियरों के फटने और उसकी वजह से बाढ़ आने का जोखिम बढ़ा है। अचानक बांध टूटने से भारी बाढ़ आ सकती है, जिनसे नदियों के किनारे बसे गांवों, शहरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि सकारात्मक पहलू पर गौर किया जाए, तो ये झीलें पानी का भंडार बन सकती हैं, जो सिंचाई, पेयजल और पर्यटन के लिए उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन नकारात्मक पक्ष ज़्यादा गंभीर हैं जिसमें बाढ़ का खतरा, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव, जैव विविधता पर असर और मानव बस्तियों के लिए खतरा शामिल हैं। ग्लेशियरों के पिघलने पर आर्कटिक और एंडीज़ क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर जलवायु परिवर्तन जारी रहा तो 21वीं सदी में ग्लेशियरों का बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा।