5,300 साल पुरानी ममी ‘ओत्जी’ में ज़िंदा सूक्ष्म जीव, वैज्ञानिक भी हुए हैरान

इटैलियन आल्प्स की बर्फीली पहाड़ियों में 5,300 वर्ष पहले तीर से मारे गए गए प्रागैतिहासिक मानव ‘ओत्जी द आइसमैन’ को लेकर एक नई खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। जर्नल 'माइक्रोबायोम' में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार म्यूज़ियम में जिस डीप-फ्रीज़ चेंबर को माइनस 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसलिए बनाया गया था जिससे समय के चक्र को पूरी तरह रोका जा सके, वहाँ ओत्जी की ममी (Otzi Mummy) के भीतर मिले सूक्ष्मजीव (Microbes) न सिर्फ ज़िंदा हैं बल्कि बदलते माहौल के अनुसार खुद को ढालकर तेज़ी से विकसित हो रहे हैं।