कबूतरों का ‘जीपीएस’ चोच में नहीं, लिवर में! नई रिसर्च में दावा

रिसर्च में वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि कबूतरों के लिवर की ये आयरन-समृद्ध कोशिकाएं तंत्रिका तंतुओं के पास स्थित होती हैं और चुंबकीय संकेतों को दिमाग तक पहुंचाने में मदद करती हैं। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि कबूतरों को प्रकृति से एक बायोलॉजिकल जीपीएस मिला है, जिससे उन्हें रास्ता ढूंढने में आसानी मिलती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकीय दिशा-ज्ञान का रहस्य सिर्फ एक अंग में नहीं छिपा हो सकता। जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बिहेवियर के मार्टिन विकेल्स्की के अनुसार चुंबकीय संवेदन पर करीब 100 सालों से एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार अन्य पक्षी और चूहे भी इसी तरह की चुंबकीय जीपीएस का उपयोग कर सकते हैं।