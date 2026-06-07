सीज़फायर के बावजूद नहीं रुक रहा इज़रायल, तीन सैनिकों समेत 12 लोगों की ली जान

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मध्यस्थता में कई बार हुए सीज़फायर का भी कोई असर नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) को फोन कर लेबनान पर हमले रोकने के लिए कहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रंप ने काफी आक्रामक अंदाज़ में नेतन्याहू से बात की थी। हालांकि इसके बावजूद इज़रायली सेना के साउथ लेबनान पर हमले जारी हैं। इज़रायल ने 2 मार्च से लेबनान पर हमले तेज़ कर दिए। 16 अप्रैल को पहली बार दोनों देशों में 10 दिन के सीज़फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन इज़रायल ने इस दौरान भी हमले नहीं रोके। इसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद सीज़फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इज़रायल ने इस दौरान भी सीज़फायर उल्लंघन किया। 15 मई को एक बार फिर दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज़फायर की सहमति बनी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 3 जून को एक बार फिर सीज़फायर पर सहमति बनी, लेकिन अभी भी इज़रायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।