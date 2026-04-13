नेतन्याहू के एक फोन कॉल से बिगड़ी बात! ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने लगाया बड़ा आरोप

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद (Islamabad) में हुई वार्ता का पहला दौर विफल होने के पीछे क्या वजह रही, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के अनुसार ईरान ने उनका प्रस्ताव नहीं माना। वार्ता विफल रहने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसी बीच अब ईरानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल उनके विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) ने एक बड़ा आरोप लगाया है।