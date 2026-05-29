भारत आ रहे तेल टैंकर ने होर्मुज जलडमरूमध्य को किया पार, ट्रंप ने क्यों दी ओमान को हमले की धमकी ?

Middle East Crisis: भारत के लिए मिडिल ईस्ट से पेट्रोलियम लेकर आ रहा एक जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुका है। यह जहाज तीन जून को विशाखापट्टनम पहुंचेगा। मारशल आईलैंड के झंडे वाला यह जहाज 21 मई को यूएई के शारजहा से तेल लेकर रवाना हुआ था। शुक्रवार सुबह 6 बजे भारतीय समय के अनुसार इसे भारत के पश्चिमी तट के पास उत्तरी अरब सागर में देखा गया। निसोस केरोस नाम का यह जहजा 333 मीटर लंबा है और इसकी क्षमता 3,18,744 टन या 3,38,648 घन मीटर है।