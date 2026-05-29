‘अगले 5 साल में टूटेगा गर्मी का रिकॉर्ड’, WMO ने दी भीषण सूखे और धरती के ‘आग’ उगलने की चेतावनी

बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए समाधान भी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्सर्जन में तीव्र कटौती करना बेहद ज़रूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर उत्सर्जन कम नहीं हुए तो रिकॉर्ड गर्मी नया सामान्य बन जाएगी, जिससे मानवता और प्रकृति दोनों को भारी नुकसान होगा। ऐसे में इसमें कटौती के लिए हर संभव प्रयास ज़रूरी है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और इस विषय में जागरूकता बढ़ाने से भी फायदा मिलेगा। जंगलों की सुरक्षा और अनुकूलन रणनीतियाँ अपनानी ज़रूरी हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से भी पर्यावरण को फायदा मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए लोगों को जागरुक करना भी बेहद ज़रूरी है।