इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की भारत की तारीफ – ‘हर जगह मिलती है अमान्यता, लेकिन भारतीयों से मिलता है ज़बरदस्त प्यार’

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध और मज़बूत हुए हैं। जुलाई 2017 में इज़रायल के पहले दौरे के बाद फरवरी 2026 में पीएम मोदी एक बार फिर इज़रायल के दौरे पर गए थे और इस दौरान नेतन्याहू ने उनका शानदार स्वागत किया था। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों की पार्टनरशिप को “स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप” घोषित किया। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, जिसमें रक्षा, एआई, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि भारत, इज़रायल के साथ पूर्ण विश्वास के साथ खड़ा है। वहीँ नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि भारत को इज़रायल की तरफ से हमेशा समर्थन मिलेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों ने हमेशा एक-दूसरे को पूरा समर्थन देने की बात कही है।