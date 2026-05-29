इज़रायल ने लेबनान में तेज़ की बमबारी, 19 लोगों की हुई मौत और 58 घायल

इज़रायली सेना के साउथ लेबनान पर हमले जारी हैं। इज़रायल ने 2 मार्च से लेबनान पर हमले तेज़ कर दिए। 16 अप्रैल को पहली बार दोनों देशों में 10 दिन के सीज़फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन इज़रायल ने इस दौरान भी हमले नहीं रोके। इसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद सीज़फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इज़रायल ने इस दौरान भी सीज़फायर उल्लंघन किया। 15 मई को एक बार फिर दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज़फायर की सहमति बनी, लेकिन अभी भी इज़रायल के हमले रुक नहीं रहे और सीज़फायर का असर नहीं हो रहा है। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने भी अपनी सेना से हिज़बुल्लाह पर हमले तेज़ करने के लिए कह दिया है। उनके अनुसार इज़रायली सेना हिज़बुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनान पर हमले करती रहेगी।