अमेरिका के पास नहीं है क्यूबा पर हमले का आधार, डिप्टी विदेश मंत्री का बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका (United States of America) ने क्यूबा (Cuba) पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई है। जनवरी 2026 में वेनेज़ुएला (Venezuela) के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका और क्यूबा में तनाव भी बढ़ गया। इसके बाद ट्रंप ने क्यूबा को वेनेज़ुएला से मिलने वाले तेल की सप्लाई रोक दी, जिससे क्यूबा में भयंकर ईंधन संकट, लंबे ब्लैकआउट, खाद्य कमी और आर्थिक संकट छा गया। ट्रंप क्यूबा पर हमले का संकेत भी दे चुके हैं, जिससे स्थिति काफी गंभीर हो गई है। इसी बीच क्यूबा के डिप्टी विदेश मंत्री कार्लोस फर्नांडेज़ डी कोसियो (Carlos Fernandez de Cossio) ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका के पास क्यूबा पर हमले का आधार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो यह मौत और विनाश का कारण बनेगा।