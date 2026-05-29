ईरान ने किया अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा, अमेरिका ने किया खारिज

दोनों देशों की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है, जो चिंताजनक है। कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइन्स बिछाने वाली बोट्स को निशाना बनाया और एयरस्ट्राइक्स की। अमेरिकी सेना ने बताया कि ये हमले सेल्फ डिफेंस में किए गए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर ईरानी हमलों का खतरा था। इसके बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में कुछ वाणिज्यिक जहाजों पर 4 ड्रोन्स दागे, जिन्हें अमेरिकी सेना ने मार गिराया। जवाब में अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक कर दी और कई मिसाइलें दागीं। इसके जवाब में आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने कुवैत (Kuwait) में स्थित अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस पर एयरस्ट्राइक्स की है।