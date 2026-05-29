हर कोने से हमास की घेराबंदी, पीएम नेतन्याहू ने सेना को गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का निर्देश दिया

Israel Gaza War: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई को और तेज करने का बड़ा आदेश दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना को गाजा के 70 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इजरायल लगातार हमास पर दबाव बढ़ा रहा है और उसे हर तरफ से घेर रहा है।