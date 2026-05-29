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हर कोने से हमास की घेराबंदी, पीएम नेतन्याहू ने सेना को गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का निर्देश दिया

Israel Gaza War Update: गाजा युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने का निर्देश दिया है।

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भारत

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Rahul Yadav

May 29, 2026

Israel Gaza War Update

Israel Gaza War Update (AI Image)

Israel Gaza War: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई को और तेज करने का बड़ा आदेश दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना को गाजा के 70 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इजरायल लगातार हमास पर दबाव बढ़ा रहा है और उसे हर तरफ से घेर रहा है।

वेस्ट बैंक में एक सम्मेलन के दौरान नेतन्याहू ने कहा, “हम फिलहाल हमास को हर तरफ से दबा रहे हैं। अभी गाजा के 60 प्रतिशत हिस्से पर हमारा नियंत्रण है।” उन्होंने आगे कहा कि पहले युद्धविराम व्यवस्था के तहत इजरायली सेना लगभग आधे गाजा क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन अब उन्होंने नियंत्रण को 70 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्देश दिया है।

युद्धविराम के बावजूद जारी है तनाव

नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है जब इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम के अगले चरण को लेकर बातचीत ठप पड़ी हुई है। शुरुआती चरण में हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में बंधक बनाए गए लोगों में से कुछ को रिहा किया था, जबकि बदले में इजरायल ने कई फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा था।

दूसरे चरण में हमास के हथियार छोड़ने और गाजा के कुछ हिस्सों से इजरायली सेना की वापसी की योजना थी, लेकिन दोनों पक्ष एक-दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं।

हम बाहर नहीं निकले

नेतन्याहू पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार संकेत दे रहे थे कि इजरायल गाजा में अपना सैन्य नियंत्रण बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। 15 मई को भी उन्होंने कहा था, “कुछ लोग कह रहे थे कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। लेकिन हम बाहर नहीं निकले। आज हम 60 प्रतिशत क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं, कल और देखेंगे।”

अब उनके नए बयान को गाजा में बड़े सैन्य विस्तार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

युद्धविराम के बीच भी जारी हमले

हालांकि औपचारिक रूप से युद्धविराम लागू है, लेकिन गाजा में हिंसा और हवाई हमले लगातार जारी हैं। हमास और इजरायली सेना दोनों एक-दूसरे पर संघर्षविराम तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्धविराम लागू होने के बाद से अब तक इजरायली हमलों में 900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र भी मंत्रालय के आंकड़ों को विश्वसनीय मानता है।

हमास के नए सैन्य प्रमुख को मारने का दावा

इजरायल ने बुधवार को दावा किया कि उसने गाजा में हमास की सैन्य शाखा के नए प्रमुख मोहम्मद ओदेह को मार गिराया है। इससे पहले भी इजरायल हमास के कई शीर्ष नेताओं को निशाना बना चुका है।

7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में इजरायल ने गाजा समेत क्षेत्र के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया है।

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ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

29 May 2026 05:25 am

Hindi News / World / हर कोने से हमास की घेराबंदी, पीएम नेतन्याहू ने सेना को गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का निर्देश दिया

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