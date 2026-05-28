‘होर्मुज में टोल वसूली बर्दाश्त नहीं…’ अमेरिका की ओमान को सीधी चेतावनी, ट्रेजरी सेक्रेटरी बोले- कड़ी कार्रवाई के लिए रहें तैयार

इससे एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ओमान को लेकर कड़ा बयान दे चुके हैं। कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। उन्होंने ओमान को चेतावनी देते हुए कहा था, “ओमान को बाकी देशों की तरह व्यवहार करना होगा, नहीं तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।”