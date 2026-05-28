कनाडा में गुजराती 22 वर्षीय छात्रा की चाकू मारकर हत्या, लूट का विरोध करने पर गई जान

कनाडा से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां एक 22 वर्षीय भारतीय छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। यह मामला नायग्रा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मृतका की पहचान गुजरात के आनंद जिले के बोरसद कस्बे की रहने वाली विधि मेघा के रूप में हुई है। विधि पिछले चार वर्षों से कनाडा में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। मुख्य जानकारी के अनुसार, उस पर दिनदहाड़े चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। घटना ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके में गहरा दुख और चिंता पैदा कर दी है। स्थानीय पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है, हालांकि हत्या के पीछे का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है।