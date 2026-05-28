US Iran Deal: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का खाका तैयार, अब डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार

US Iran Deal Update: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच दोनों देशों ने 60 दिन के युद्धविराम विस्तार और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने को लेकर एक प्रारंभिक समझौते का ढांचा तैयार कर लिया है। हालांकि इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है।