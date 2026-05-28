संवर्धित यूरेनियम के बदले ईरान को नहीं मिलेगी अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत, डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच जल्द ही डील फाइनल हो सकती है। दोनों देश इसकी उम्मीद जता रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को इस डील के लिए ज़रूरी MoU भेज दिया है, जिसकी पुष्टि ईरानी मीडिया ने भी की है। इस MoU में डील से जुड़े सभी प्रावधान सम्मिलित हैं, जिन पर ईरान विचार कर रहा है। कई एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे थे कि इस डील के तहत ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत मिल जाएगी। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है।