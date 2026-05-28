28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

संवर्धित यूरेनियम के बदले ईरान को नहीं मिलेगी अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत, डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक

Iran-US Deal: अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही डील फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस डील के विषय में लोगों के मन में सवाल था कि क्या ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत मिलेगी? अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जवाब दे दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

May 28, 2026

Donald Trump

डोनाल्ड ट्रंप (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच जल्द ही डील फाइनल हो सकती है। दोनों देश इसकी उम्मीद जता रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को इस डील के लिए ज़रूरी MoU भेज दिया है, जिसकी पुष्टि ईरानी मीडिया ने भी की है। इस MoU में डील से जुड़े सभी प्रावधान सम्मिलित हैं, जिन पर ईरान विचार कर रहा है। कई एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे थे कि इस डील के तहत ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत मिल जाएगी। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है।

ईरान को नहीं मिलेगी अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत

ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से कोई राहत नहीं मिलेगी। ट्रंप के अनुसार ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) त्याग भी देता है तो भी अमेरिका की तरफ से उस पर लगाए गए प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे। इसके अलावा ईरान की काफी संपत्ति/धनराशि भी अमेरिका द्वारा ब्लॉक की हुई है और वो भी ब्लॉक ही रहेगी। ट्रंप के अनुसार अगर ईरान सही बर्ताव करता है, तो वह उसे वो संपत्ति/धनराशि लेने देंगे।

होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका रखेगा निगरानी

व्हाइट हाउस कैबिनेट मीटिंग में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "होर्मुज़ स्ट्रेट (Strait of Hormuz) अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और अमेरिका इस जलमार्ग पर निगरानी रखेगा। यह जलमार्ग सबके लिए खुला रहेगा, सर। कोई भी इसे नियंत्रित नहीं करेगा। ईरान इस जलमार्ग को नियंत्रित करना चाहेगा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। ओमान (Oman) को भी अन्य देशों की तरह ही व्यवहार करना होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ओमान पर भी हमला कर देंगे। ओमान यह बात समझता है और वो ठीक से बर्ताव करेगा।"

हटेगी अमेरिकी नाकेबंदी

ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान से डील होने पर होर्मुज स्ट्रेट न सिर्फ पूरी तरह खुल जाएगा, बल्कि उससे अमेरिकी नाकेबंदी भी हट जाएगी। अमेरिका अपने सभी सैनिकों और युद्धपोतों को इस जलमार्ग और इसके आसपास से हटा लेगा। इससे होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पहले ही तरह हो जाएगी।

क्या रूस या चीन लेगा ईरान का संवर्धित यूरेनियम?

ट्रंप से जब सवाल पूछा गया कि अगर रूस (Russia) या चीन (China) ईरान का संवर्धित यूरेनियम लेते हैं, तो क्या वह सहज होंगे? इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि वह इससे सहज नहीं होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस पहले भी ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेने का प्रस्ताव दे चुका है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

28 May 2026 07:28 am

Published on:

28 May 2026 07:25 am

Hindi News / World / संवर्धित यूरेनियम के बदले ईरान को नहीं मिलेगी अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत, डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

इजरायल को मान्यता देने वालों का अंजाम बुरा होगा, पहलगाम हमले के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की खुली धमकी

Saifullah Kasuri threatening Muslim countries over Israel recognition.
विदेश

इजरायली सेना ने गाजा में हमास के दो कमांडरों को मार गिराया, लेबनान में हिजबुल्लाह के 500 ठिकानों पर हमले

Israeli forces
विदेश

अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला, डील होने से पहले ही दागीं मिसाइलें

US missile attack in Iran
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप की फिर दो टूक, ‘होर्मुज पर नियंत्रण की कोशिश हुई तो जवाब मिलेगा’

Donald Trump warn Iran and Oman on Strait of Hormuz
विदेश

व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की रिपोर्ट को बताया पूरी तरह फर्जी, होर्मुज और अमेरिकी सेना हटाने के दावे खारिज

White House on Iran Deal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.