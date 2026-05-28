इजरायली सेना ने गाजा में हमास के दो कमांडरों को मार गिराया, लेबनान में हिजबुल्लाह के 500 ठिकानों पर हमले

वहीं, बुधवार को लेबनान में इजरायली हमले में 31 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को इजरायली सेना ने साउथ लेबनान में कई जगह हमले किए, जिनमें 31 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुर्ज अल-शमाली में 2 बच्चों और 3 महिलाओं सहित 14 लोग मारे गए। कौथारियत अल-राज में 5 लोग मारे गए। हबौच में 2 बच्चों सहित 4 लोग मारे गए। माराकेह में 6 लोग मारे गए। सला में 2 लोग मारे गए।