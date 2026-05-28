अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला, डील होने से पहले ही दागीं मिसाइलें

अमेरिका ने सोमवार को भी ईरान पर हमला किया था। इस दौरान ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइन्स बिछाने वाली बोट्स को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक्स की गईं। हालांकि अभी भी दोनों देशों के बीच सीज़फायर जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों देशों की तरफ से पहले भी सीज़फायर का उल्लंघन किया जा चुका है, लेकिन वो फिर से युद्ध में नहीं बदला। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार फिर गए अमेरिकी हमलों की वजह से सीज़फायर पर असर नहीं पड़ेगा और जल्द से जल्द ईरान और अमेरिका के बीच डील हो सकती है जिससे युद्ध का स्थायी अंत हो सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी साफ कर दिया है कि ईरान के पास इस डील को स्वीकार करने के अलावा और ऑप्शन नहीं है।