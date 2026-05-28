व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की रिपोर्ट को बताया पूरी तरह फर्जी, होर्मुज और अमेरिकी सेना हटाने के दावे खारिज

White House on Iran Deal: अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर चल रही अटकलों के बीच व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की उस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों देशों के बीच एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार हो गया है। इस कथित मसौदे में होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी जैसी बातें कही गई थीं।