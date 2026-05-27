अमेरिका से कहां फंस रही बात? रूस से ईरानी अधिकारी ने खुलकर बताया, हॉर्मुज को लेकर भी दिया बड़ा बयान

उधर, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बातचीत के बड़े हिस्से पर सहमति बन गई है, लेकिन कोई अंतिम समझौता अभी दूर है। उन्होंने अमेरिका की नीति को घंटों में बदलने वाली बताया।