मोजतबा खामेनेई ने की भविष्यवाणी – ‘अगले 15 सालों में मिट जाएगा इज़रायल का वजूद’

ईरान (Iran) के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) ने ईद-उल-अज़हा से पहले हज यात्रियों के लिए टेलीग्राम पर एक और संदेश जारी किया है। इस संदेश में ईरानी सुप्रीम लीडर ने इज़रायल (Israel) के विषय में एक बड़ी भविष्यवाणी की है। मोजतबा ने अपने संदेश में कहा, "अगले 15 सालों में इज़रायल का वजूद मिट जाएगा और वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। इज़रायल में अस्थिर ज़ियोनिस्ट शासन है जो कैंसर जैसा है और यह अपने श्रापित अस्तित्व के अंतिम चरण में पहुंच चुका है।