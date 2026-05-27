सीजफायर के बाद सबसे बड़ा हमला, लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 31 लोगों की मौत, कई बच्चे और महिलाएं शामिल

Lebanon-Israel Conflict: लेबनान और इजरायल के बीच अप्रैल में लागू हुए सीजफायर के बाद मंगलवार को सबसे भीषण हिंसा देखने को मिली। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं।