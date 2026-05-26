अमेरिका का सीधा अल्टीमेटम! ईरान से बवाल बढ़ने के बाद होर्मुज को लेकर दिया बड़ा बयान

इस बीच, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव खो रहा है। उन्होंने क्षेत्र के देशों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने की भी चेतावनी दी। हालांकि हालात तनावपूर्ण हैं, फिर भी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि समझौते की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। डील अभी भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि कतर में सीक्रेट बातचीत चल रही है।