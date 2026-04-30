‘चला दिया तो दहल जाएंगे दोनों देश’, ईरान ने यूएस-इजरायल को दी ‘सीक्रेट हथियार’ की धमकी

बता दें ट्रंप के एक बड़े फैसले के बाद यह तनाव और बढ़ गया। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि अगर यूएस अपना नेवल ब्लॉकेड हटा ले, तो वह होर्मुज को फिर से खोल देगा। इससे जहाजों की आवाजाही आसान हो जाती और साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत भी कुछ समय के लिए टल सकती थी। लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ब्लॉकेड बमबारी से ज्यादा असरदार है और आगे हालात ईरान के लिए और भी मुश्किल हो सकते हैं। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।