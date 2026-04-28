अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! होर्मुज टेंशन के बीच थाईलैंड ने निकाला नया रास्ता

दरअसल, थाईलैंड अब 31 बिलियन डॉलर के लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। यह लैंड ब्रिज अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ेगा। इससे जहाजों को लंबा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सामान की डिलीवरी 5 दिन पहले हो जाएगी। क्योंकि शिप को पूरा घूम के नहीं जाना पड़ेगा।