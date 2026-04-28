US पहुंचे किंग चार्ल्स: व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति और मेलानिया ट्रंप से हुई मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

King Charles and Melania Trump White House Visit: ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला अपने आधिकारिक दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। इस दौरे के पहले दिन वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में उनका स्वागत अमेरिकी राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने किया। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों, सहयोग और साझा हितों पर बातचीत हुई। यह दौरा भारत-अमेरिका की तरह ही यूके-अमेरिका के मजबूत संबंधों को रेखांकित करने वाला माना जा रहा है।