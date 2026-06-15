शाही परिवार के घर के बेसमेंट में हुआ दुष्कर्म, नॉर्वे के क्राउन प्रिंस के सौतेले बेटे को चार साल की सजा

फैसले के समय शाही परिवार निजी संकट से भी गुजर रहा है। क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट फेफडों की गंभीर बीमारी पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीडित हैं और उन्हें राष्ट्रीय लंग ट्रांसप्लांट सूची में शामिल किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार बिना ट्रांसप्लांट उनकी हालत लगातार बिगड सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पारिवारिक संकट ने लोगों के नजरिए को कुछ नरम किया है। मीडिया कवरेज भी पहले की तुलना में अधिक संयमित दिखाई दी। अब नॉर्वे में यह मामला केवल अपराध या राजशाही की प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि एक संघर्ष कर रहे परिवार की कहानी के रूप में भी देखा जा रहा है।