US-Iran Deal: अमेरिका-ईरान के बीच समझौते को लेकर अभी भी कई सवाल, क्यों नहीं बन पा रही बात, नई वजह जानें

US-Iran Nuclear Deal : अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की बहुत सी बातें अभी भी अबूझ पहेली बनी हुई हैं। आलम यह है कि ऐसा लगता है कि सबकुछ फाइनल हो गया है, मगर पेचदार और घुमावदार बातें ऐसी हैं कि आम आदमी के समझ में ही नहीं आता कि किसको क्या छूट है और क्या पाबंदी लगाई गई है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार ईरान के साथ हुए ट्रंप के समझौते की असली परीक्षा तभी होगी जब वास्तव में लड़ाई रुक जाएगी। असल में इस समझौते के अनुसार 60 दिनों के लिए लड़ाई रोक दी जाएगी और होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल परिवहन मार्गों पर ईरान का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। साथ ही अमेरिका की ओर से लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी भी खत्म हो जाएगी। अहम बात यह है कि समझौते के बारे में जानकारियों की कमी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।