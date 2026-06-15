Iran Us Peace Deal: शाहबाज शरीफ ने थपथपाई आसिम मुनीर की पीठ, पाकिस्तान करेगा ईरान-अमेरिका समझौता समारोह की मेजबानी

शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान ने 107 दिनों तक चले युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। उनके मुताबिक, इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा कर दिया था और इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है।