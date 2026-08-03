US Iran Talks: सोमवार से शुरू होगी अमेरिका-ईरान बातचीत, ट्रंप ने समयसीमा तय करने से किया इनकार

Trump Statement on Iran: पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव और युद्ध के मुहाने पर खड़े अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सोमवार दोपहर से औपचारिक बातचीत शुरू होने जा रही है। ट्रंप ने जानकारी दी कि उन्होंने ईरान के बुनियादी ढांचे पर प्रस्तावित कई बड़े हवाई हमलों को अंतिम क्षणों में रद्द कर दिया।