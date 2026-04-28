क्या अंदर से टूट चुका है इजरायल ? ट्रंप के एक फैसले ने खोल दी पोल, जानें क्यों लेनी पड़ी सुपरपॉवर अमेरिका से मदद

इस पूरी कहानी की जड़ मध्य पूर्व में चल रहा लंबा और विनाशकारी युद्ध है। ईरान और उसके समर्थक सशस्त्र गुटों के साथ लगातार चल रहे टकराव ने इजरायल के खजाने पर भारी बोझ डाल दिया है। युद्ध के कारण सेना का रोजाना का खर्च आसमान छू रहा है। इसके अलावा, लंबे समय तक रिजर्व सैनिकों की ड्यूटी पर तैनाती के कारण इजरायल के कई घरेलू कारोबार और उद्योग ठप पड़ गए हैं। विदेशी निवेश में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार मिसाइल हमलों से निपटने के लिए अपने 'आयरन डोम' और अन्य रक्षा प्रणालियों को चालू रखने के लिए इजरायल को तुरंत बड़े नकदी की आवश्यकता है।