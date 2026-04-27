5 शर्तें और एक जिद! हिज्बुल्लाह ने इजरायल के साथ किसी भी समझौते को बताया ‘आत्मसमर्पण’

हिज्बुल्लाह प्रमुखों ने युद्ध निषेध का पांचवां स्थान छोड़ा:

- इजराइल को जमीन, समुद्र और हवा से लेबनान पर सभी तरह के हमले पूरी तरह से बंद करने होंगे।

- इजराइल को पूरे यूरोप से अपनी फौजदारी हटानी होगी, जिस पर उसने कब्जा कर रखा है।

- इजराइल की जेलों में लेबनानी बंदियों को रिहा किया जाएगा।

- जो लोग युद्ध के कारण अपना घर-शहर खत्म कर देते हैं, वे वापस आकर पूरी तरह आज़ाद हो जाते हैं।

- युद्ध में हुई तबाही का पूरा पुनर्निर्माण किया जाए।