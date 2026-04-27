हिज़बुल्लाह चीफ ने दी चेतावनी – ‘नहीं छोड़ेंगे हथियार’

इज़रायल (Israel) और हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच लेबनान (Lebanon) में सीज़फायर चल रहा है, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव काफी बढ़ गया है। सीज़फायर के दौरान भी इज़रायल इसका उल्लंघन करने से पीछे नहीं हट रहा है। साउथ लेबनान में इज़रायली सेना के हमले बंद नहीं हो रहे हैं। इज़रायल पर सीज़फायर के लगातार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हिज़बुल्लाह ने साफ कर दिया है कि उसे एकतरफा सीज़फायर स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही हिज़बुल्लाह ने इज़रायली हमलों का जवाब देने की भी धमकी दी है। इसी बीच अब हिज़बुल्लाह चीफ ने एक बड़ी चेतावनी दी है।