समुद्री लुटेरों ने सोमालिया के तट से मालवाहक जहाज को किया किडनैप

सोमालिया (Somalia) के तट से जहाजों का किडनैप होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही समस्या है। समय-समय पर इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं जब समुद्री लुटेरे मालवाहक जहाज को किडनैप कर लेते हैं। इसी तरह का एक और मामला अब देखने को मिला है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने जानकारी दी कि रविवार को देर रात समुद्री लुटेरों ने एक मालवाहक जहाज को किडनैप कर लिया। यह घटना गाराकाड (Garacad) शहर से लगभग 6 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में हुई।