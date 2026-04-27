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समुद्री लुटेरों ने सोमालिया के तट से मालवाहक जहाज को किया किडनैप

Cargo Vessel Hijacked: सोमालिया के तट पर अक्सर ही समुद्री लुटेरे जहाजों को किडनैप कर लेते हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है।

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भारत

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Tanay Mishra

Apr 27, 2026

Pirate in Somalia

Pirate in Somalia

सोमालिया (Somalia) के तट से जहाजों का किडनैप होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही समस्या है। समय-समय पर इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं जब समुद्री लुटेरे मालवाहक जहाज को किडनैप कर लेते हैं। इसी तरह का एक और मामला अब देखने को मिला है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने जानकारी दी कि रविवार को देर रात समुद्री लुटेरों ने एक मालवाहक जहाज को किडनैप कर लिया। यह घटना गाराकाड (Garacad) शहर से लगभग 6 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में हुई।

समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

UKMTO के अनुसार समुद्री लुटेरों ने जहाज को किडनैप करने के बाद उसे सोमालिया के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में दक्षिण की ओर मोड़ दिया। यह घटना समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि सोमालिया में एक बार फिर समुद्री लूट के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

किस वजह से बढ़ रहे हैं समुद्री लूट के मामले?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यमन में हूती विद्रोहियों की गतिविधियाँ, क्षेत्रीय अस्थिरता और सोमालिया में आर्थिक-सामाजिक समस्याएं सोमालिया में समुद्री लूट बढ़ने का कारण हैं। पिछले कुछ महीनों में मछली पकड़ने वाले जहाजों, मालवाहक जहाजों और छोटे टैंकरों पर हमलों और इनकी किडनैपिंग के मामले बढ़े हैं। पाइरेट्स अक्सर इन छोटे जहाजों को 'मदर शिप' के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिससे दूर तक हमला कर सकें।

बढ़ रहा है खतरा

इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्रभावित होने का खतरा है, जिसका असर समुद्री व्यापार पर पड़ेगा। अगर समुद्री लूट के मामले बढ़े, तो बीमा लागत बढ़ेगी और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित होगी, जिसका असर व्यापारिक लागत पर भी पड़ेगा और वो बढ़ जाएगी। साथ ही खतरे वाले जलमार्ग की जगह अब वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल बढ़ सकता है, जिससे सामान की आवाजाही का समय बढ़ेगा।

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Updated on:

27 Apr 2026 02:14 pm

Published on:

27 Apr 2026 01:56 pm

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