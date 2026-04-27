अमेरिका ने फिर बनाया ड्रग्स से लदी नाव को निशाना, मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत

अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सख्ती बरतते हुए एक नाव पर हमला किया है जिस पर ड्रग्स थे। यह कार्रवाई 26 अप्रैल को ईस्टर्न पैसिफिक सागर क्षेत्र में की गई, जहाँ अमेरिकी सेना की साउथर्न कमांड (Southcom) के जनरल फ्रांसिस डोनोवन (Francis Donovan) के निर्देश पर जॉइंट टास्क फोर्स साउथर्न स्पीयर यूनिट ने ड्रग्स से लदी एक नाव पर मिसाइल अटैक कर दिया। जॉइंट टास्क फोर्स साउथर्न स्पीयर यूनिट के मिसाइल अटैक में नाव पूरी तरह से तबाह हो गई। इस मिसाइल अटैक का वीडियो साउथर्न कमांड के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया है।