हिज़बुल्लाह ने इज़रायल को दी धमकी – ‘एकतरफा सीज़फायर बर्दाश्त नहीं’

हिज़बुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो इज़रायल को लेबनानी ज़मीन पर कब्ज़ा जारी रखने की अनुमति नहीं देगा और न ही इज़रायली हमलों के जारी रहने पर उन्हें सहेगा। हिज़बुल्लाह ने ठान ली है कि इज़रायल को करारा जवाब दिया जाएगा। पिछले 48-72 घंटे में हिज़बुल्लाह की एक्टिविटी बढ़ गई है। हिज़बुल्लाह के लड़ाके न सिर्फ साउथ लेबनान में इज़रायली सैनिकों को निशाना बनाते हुए हमले कर रहे हैं, बल्कि नॉर्थ इज़रायल को भी निशाना बना रहे हैं और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। हिज़बुल्लाह ने नॉर्थ इज़रायल के निवासियों को संबोधित करते हुए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हिज़बुल्लाह ने चेतावनी दी है कि उस इलाके में रहने वाले निवासी सुरक्षित नहीं हैं।