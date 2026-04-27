हज़ारों लोग घर छोड़कर भागे, इज़रायल ने दी साउथ लेबनान पर भीषण हमले की चेतावनी

इज़रायल की धमकी के चलते हज़ारों लोग साउथ लेबनान में अपने घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल साउथ लेबनान से विस्थापित हुए कई लाख लोगों में से कई लोग सीज़फायर की वजह से अपने घर लौट आए थे। उनमें से कई लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा था, तो कई घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इसी बीच इज़रायल की नई धमकी के बाद ये लोग एक बार फिर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन लोगों को ज़बरदस्ती साउथ लेबनान छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में लोगों को जो सामान मिल रहा है, उसे लेकर वो फिर से अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं।