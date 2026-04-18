ट्रंप के आदेश की उड़ी धज्जियाँ, सीज़फायर के बावजूद इज़रायल ने लेबनान को दहलाया

लेबनान के साथ सीज़फायर होने के कुछ घंटे बाद ही इज़रायल ने इसका उल्लंघन कर दिया था। लेबनानी सेना के बयान के अनुसार दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में इज़रायली सेना ने सीज़फायर के कुछ घंटे बाद ही हमले कर दिए थे। अब एक बार फिर इज़रायल ने दक्षिणी लेबनान में कई जगहों पर बमबारी की है। जानकारी के अनुसार बॉर्डर के पास स्थित वो कस्बे जहाँ अभी भी इज़रायली सेना का कंट्रोल है, घरों पर बमबारी की जा रही है।