Chicago Accident: अमेरिका में हादसा, स्टेशन पर 25 फीट नीचे गिरी तेलंगाना की छात्रा, हालत गंभीर, पिता ने मांगी मदद

इस हादसे की जानकारी मिलते ही भारत में रह रहे उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्पंदना के पिता श्रीनिवास पेशे से एक साधारण टैक्सी ड्राइवर हैं। उन्होंने नम आंखों से अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, 'मैंने अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए 10 लाख रुपये से अधिक का कर्ज लेकर साल 2025 में उसे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। आज मेरी बेटी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। उसके रूम मेट्स ने मुझे तुरंत अमेरिका आने के लिए कहा है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि मेरे पास न तो वहां जाने के पैसे हैं और न ही मेरा पासपोर्ट बना हुआ है।'