Geopolitics: अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा भारत, पुतिन ने दोस्ती पर दिया बेबाक बयान

पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। उन्होंने पश्चिमी प्रतिबंधों की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि जो देश भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ये दंडात्मक कदम खुद उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। पुतिन के मुताबिक, भारत अपनी जरूरतों, गुणवत्ता और कीमत के आधार पर दुनिया में कहीं से भी उत्पाद चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र और संप्रभु है। रक्षा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि भारतीय सेनाओं के पास आज भी बड़े पैमाने पर रूसी मूल के सैन्य उपकरण हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि संयुक्त अनुसंधान और विकास पर आधारित एक अनूठा गठबंधन है।