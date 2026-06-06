Financial Crisis: कंगाली के कगार पर पाकिस्तान! पानी और बिजली प्रोजेक्ट्स के बजट में 80% की भारी कटौती, क्या ठप होंगी योजनाएं

Bankruptcy: 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का सबसे बड़ा असर अब उसके जल क्षेत्र की विकास योजनाओं पर पड़ने जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने चालू और भविष्य की पानी से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बजट में भारी कटौती का प्रस्ताव रखा है। जल संसाधन मंत्रालय ने अपनी विभिन्न जरूरी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार से करीब 969 अरब पाकिस्तानी रुपये की मांग की थी। हालांकि, खस्ताहाल माली हालत को देखते हुए सरकार ने केवल 179 अरब पाकिस्तानी रुपये देने का ही मन बनाया है, जिससे इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वित्तीय अंतर पैदा हो गया है।