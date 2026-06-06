भारत ने UN में पाकिस्तान को घेरा, कश्मीर पर फैला रहा गलत नैरेटिव

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की ये कोशिशें उन गंभीर समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास हैं, जिनका सामना पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों के लोग कर रहे हैं। बयान में कहा गया, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध जैसे गंभीर मुद्दों को पाकिस्तान इस प्रकार के चुनावी आयोजनों के जरिए नहीं छिपा सकता। भारत ने यह भी दोहराया कि वह पाकिस्तान द्वारा अपने कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों की स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के प्रयासों को पूरी तरह खारिज करता है।