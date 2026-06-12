अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान – ‘हमने आज ईरान से युद्ध का अंत कर दिया’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच जल्द ही डील हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसका दावा किया है। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने एक टेलीफोन रैली के दौरान कहा, "ईरान के मामले में हमारा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आपने सुना या नहीं, लेकिन आज हमने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है और वो कभी भी परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गए हैं, जिस बात पर हमने हमेशा ज़ोर दिया था। हमारा पूरा मकसद यही था, 95% यही मकसद था। और उन्होंने इसे सबसे मज़बूत तरीके से किया है। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं।"