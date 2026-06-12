बिना अनुमति के होर्मुज स्ट्रेट में घुस रहा था जहाज, ईरानी नेवी ने रोका

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव बना हुआ है जो ताज़ा हमलों के बाद और बढ़ गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दावा किया है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच डील होगी और इसी वजह से उन्होंने ईरान पर आगे के हमलों पर रोक लगाने की घोषणा की है। हालांकि ईरान की तरफ से अब तक दोनों देशों के बीच डील के जल्द फाइनल होने की पुष्टि नहीं की गई है। इसी बीच अब ईरानी नेवी ने एक जहाज को आज, शुक्रवार, 12 जून को तड़के सुबह होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में घुसने से रोक दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जहाज बिना अनुमति के होर्मुज स्ट्रेट में घुस रहा था।