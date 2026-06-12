डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बीच ईरान का बड़ा बयान, कहा- अमेरिका के साथ अंतिम समझौते की खबरें महज अटकलें

IRNA की रिपोर्ट और CNN के हवाले से बघाई ने कहा कि शुरुआत से ही बातचीत की स्थिति हमारे लिए साफ थी। समझौते के मसौदे का एक बड़ा हिस्सा पहले ही तय हो चुका था। लेकिन, अमेरिकी पक्ष लगातार अपना रुख बदलता रहा। उन्होंने कहा ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी तय की गई 'रेड लाइन्स' पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने साफ किया कि अब तक ईरान किसी भी समझौते को लेकर किसी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचा है। इस्माइल बघाई ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका की कार्रवाइयों के कारण होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पहले से अधिक असुरक्षित हो गई है।